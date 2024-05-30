تقارير تكشف مفاجأة بشأن عائدات صلاح خارج الملعب.. الأكثر ربحا في البريميرليج

أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، بل يعتبر صاحب أكبر إنجاز لمحترف مصري بالتاريخ، حتى إن جماهير نادي ليفربول تعتبر محمد صلاح أحد أساطيرها، ويضعونه إلى جانب نجوم مثل ستيفن جيرارد وفريناندو توريس، لكن نجاحات النجم المصري لم تكن داخل الملعب فقط.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت مفاجآت عن حجم العائدات التي يتحصل عليها محمد صلاح، ومن أبرزها شركة متخصصة في تطوير العلامة التجارية للاعب، ويضع اللاعب المصري ميزانية 25 مليون جنيه إسترليني للشركة التي يديرها.

صفقات صلاح تبدأ من 3.5 إلى 6 ملايين جنيه استرليني

وذكر رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، أن العام الماضي زادت أرباح اللاعب المصري مليون جنيه أسبوعيا، كما أن لاعب منتخب مصر يمتلك صفقات طويلة الأمد مع علامات تجارية مهمة، وكل صفقة تتراوح قيمتها من 3.5 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

لاعب واحد فقط ينافس صلاح في الدوري الإنجليزي

ويُعد محمد صلاح اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الإنجليزي من الناحية التجارية، لدرجة أن إحسان شاه، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التسويق العالمية وصفه بأنه كبير مثل ميسي ورونالدو ونيمار، ويُعد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، الوحيد القادر على منافسة صلاح من الناحية التجارية خارج الملعب، لكن ما زال اللاعب المصري يتصدر قائمة الأكثر قيمة من الناحية التجارية في الدوري الإنجليزي.