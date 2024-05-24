صدفة تكررت 4 مرات.. كيف تبشر إصابة معلول جمهور الأهلي بحصد لقب أبطال إفريقيا؟

سادت حالة من اليأس لدى بعض جماهير الأهلي، بسبب إصابة التونسي علي معلول الظهير الأيسر بالفريق، بعد مرور 5 دقائق من مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، أمام الترجي على ملعب رادس، نظرا لتأثيره الكبير في البطولات الإفريقية للمارد الأحمر، وتألقه أمام الفرق التونسية، ما جعل الجماهير تردد: «معلول يقسو على أهل بلده».

ورغم إصابة معلول، هناك صدفة حدثت من قبل 4 مرات، في النهائيات الإفريقية للنادي الأهلي، منها 3 مرات أمام الفرق التونسية، ربما تمنح الجماهير الحمراء طاقة من التفاؤل، فماذا يقول التاريخ حينما يصاب الظهير الأيسر للأهلي في النهائيات القارية؟

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005

البداية كانت مع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، حينما تعرض جيلبرتو الظهير الأيسر الأنجولي للنادي الأهلي، للإصابة بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية المباراة، إثر إصابته بـ«وتر أكيليس» -نفس إصابة علي معلول-، ليغادر ملعب المباراة، ويشارك مكانه الراحل محمد عبد الوهاب، الذي تألق وصنع هدفًا للاعب أسامة حسني، ليفوز وقتها الأهلي على النجم الساحلي التونسي، بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

إصابة السعيد وظهور شديد قناوي في 2006

استمر غياب «جيلبرتو» لمدة عام ونصف، وفي عام 2006، وقبل المباراة النهائية الشهيرة لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والصفاقسي التونسي، تعرض الظهير الأيسر الثاني طارق السعيد للإصابة، ليضطر مانويل جوزيه إلى الدفع باللاعب أحمد شديد قناوي -الناشئ وقتها-، ليشارك في المباراتين، ويفوز الأهلي بالبطولة المثيرة.

غياب سيد معوض في 2012

الأهلي وإصابة الظهير الأيسر في النهائيات الإفريقية، قصة لم تنته عند 2006، فبعد صعود الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012، ليواجه الترجي التونسي، تعرض اللاعب سيد معوض الظهير الأيسر الأساسي وقتها للإصابة، ليدفع حسام البدري المدير الفني للفريق، باللاعب شريف عبد الفضيل، وي لقاء العودة يشارك أحمد شديد قناوي، وتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأهلي، ليتوج باللقب في ملعب رادس بتونس.

أزمة الظهير الأيسر بنهائي الكونفدرالية 2014

رغم حصول الأهلي على 8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا حتى عام 2014، كانت جماهير الفريق الأحمر تطالب لاعبيها بالحصول على أول بطولة للكونفدرالية، وكالعادة غاب الظهير الأيسر الأساسي صبري رحيل عن مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية 2014، أمام سيوي سبورت بطل كوت ديفوار -آنذاك-، ليشارك شريف عبد الفضيل بدلا منه، وبدأ أيضًا مباراة الإياب، التي شارك فيها «رحيل» لدقائق قليلة قبل نهاية المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي بالبطولة في الدقائق الأخيرة، بعد هدف عماد متعب في الوقت القاتل.