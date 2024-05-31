8 دول تحتفل بعيد الأضحى المبارك يوم الاثنين.. منها واحدة عربية

ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم رؤية هلال شهر ذي الحجة معرفة موعد عيد الأضحى المبارك، وتتفق معظم البلاد العربية والإسلامية مع السعودية في تحري الهلال وموعد العيد بسبب موسم الحج، لكن مركز الفلك الدولي، أعلن أن هناك دولًا ستتحرى هلال شهر الحجة وستحتفل بعيد الأضحى في يوم مختلف عن باقي الدول الإسلامية والعربية.

موعد عيد الأضحى في عدة دول

مركز الفلك الدولي، قال إن هناك صعوبة في رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم 6 يونيو المقبل في العديد من الدول العربية والإسلامية، وبالتالي سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، إما الجمعة 7 يونيو أو السبت 8 يونيو.

لكن هناك دول أعلنت بداية شهر ذي القعدة متأخرًا، وهي المغرب، وإيران، وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وغانا، وبالتالي، ستكون رؤية الهلال لها أسهل ولن تجد صعوبة، لأن يوم الرؤية لديها يختلف عن باقي الدول العربية والإسلامية، لأنها ستكون يوم 7 يونيو وليس يوم 6 يونيو كباقي الدول.

وبسبب ذلك، سيكون هناك المزيد من الوقت للقمر للحركة، ويمكن حينها رؤيته بسهولة، وهو ما يرجح أن يكون عيد الأضحى في هذه الدول يوم الاثنين 17 يونيو، أو الثلاثاء 18 يونيو.

دول تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو

وأكد المركز، أن الدول التي ستعلن ثبوت رؤية الهلال يوم 6 يونيو المقبل، تكون وقفة عرفات بها السبت 15 يونيو، بينما أول أيام عيد الأضحى الأحد 16 يونيو، والدول التي ستعلن رؤية الهلال يوم 7 يونيو، مثل الدول التي سبق ذكرها، ستعلن وقفة عرفات يوم الأحد 16 يونيو، بينما أول أيام العيد يوم الاثنين 17 يونيو.

وسيغيب الهلال يوم 6 يونيو في الرياض بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و26 دقيقة، وأقل مكثٍ للهلال ليتمكن رؤيته بالعين كان 29 دقيقة، وهناك العديد من الدول تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد غرة ذي الحجة، ولا تتبع أي دولة أخرى، وهي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنجلاديش وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.