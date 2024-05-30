 رسميا.. تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في هذا التوقيت

تحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية من أهم المواعيد التي ينتظرها المسلمون، ويتم تحديد موعده بناءً على رؤية هلال شهر ذي الحجة في مصر والسعودية، وتتولى الجهات الرسمية مثل دار الإفتاء في مصر وهيئة كبار العلماء في السعودية مهمة رصد الهلال وتحديد بداية الشهر.

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية

ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية في العاشر من ذي الحجة، وهو ما يوافق تقريبا 16 يونيو 2024، ومع ذلك، يعتمد التاريخ النهائي على رؤية الهلال في الليلة التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة، إذا تمت رؤية الهلال، فإن اليوم التالي يكون بداية شهر ذي الحجة، وإذا لم يُر الهلال، يُكمل شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً.

جهات إعلان موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية

وتُعلن دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى 2024 في مصر عبر وسائل الإعلام بعد تحري الهلال، أن موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية تقوم المحكمة العليا بإعلان القرار بعد رصد الهلال، وهذا التوقيت له أهمية كبيرة للمسلمين حيث يُحدد بدء مناسك الحج وأيام التشريق وأضحية العيد.

أدعية إعلان موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية

بعد إعلان موعد عيد الأضحى 2024 في مصر والسعودية من خلال دار الإفتاء في مصر والمحكمة العليا في السعودية، يتجه المسلمون إلى الاستعداد لمراسم عيد الأضحى سواء بالسفر لقضاء الحج، أو تجهيز الأضحية في مصر، كما يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء، وخاصة يوم عرفة، ومن الأدعية المستحبة في هذه الأيام: «اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».