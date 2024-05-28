حدث ليلا.. إسرائيل تحت النار واشتباكات برفح الفلسطينية وكوريا الشمالية تدق طبول الحرب

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتصاعد حدة الاشتباكات في رفح الفلسطينية، واستهداف الفصائل العراقية لمدينة إيلات، وصولاً إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر في المحيط الهادئ.

اشتباكات قوية في رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي وجوي على مناطق وسط وغرب وشرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك وفقًا لتقرير قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات مستمرة وعنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مسجد العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فقد تم الإعلان عن استشهاد عدد من الأشخاص جراء قصف منزل في حي الدرج بمدينة غزة شمال القطاع، من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

الفصائل العراقية تستهدف إيلات

وأعلنت فصائل عراقية عن شن هجوم عسكري باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، على أهداف عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

ووثقت العديد من الفيديوهات لحظة إطلاق الصواريخ من قبل فصائل عراقية واختراقها لمدينة إيلات في جنوب إسرائيل.

شاهدالضربات الحيدريةمن العراق

الى إيلات المحتله pic.twitter.com/zdXdgoUMJC — يحيى محمديحيى الحوثي (@AlHouthi_yahya) May 27, 2024

كوريا الشمالية تدق طبول الحرب

ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الاثنين، صاروخًا باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر، في المحيط الهادئ.

وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من منطقة مركز سوهاي للإطلاق الفضائي، وحتى الآن، لم يتم تحديد الجانب الكوري الجنوبي نوع الصاروخ الذي تم رصده.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأمن البحري اليابانية أن بيونج يانج حذرت طوكيو من خطط لإطلاق قمر صناعي في الفترة بين 27 مايو و4 يونيو، وذلك بعد ساعات من إطلاق الصاروخ.

وبناءً على التقارير التي تلقتها، طلبت الحكومة اليابانية من المواطنين توخي الحذر والامتثال للتعليمات الرسمية، بعد تلقيها تقارير حول إطلاق بيونج يانج صاروخ واحد على الأقل باتجاه محافظة أوكيناوا.

وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الحكومة قد أصدرت تحذيرات سابقة بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باتجاه محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، وطالبت السكان بالاحتماء على الفور.

صحيفة بريطانية تهاجم الولايات المتحدة

أصدرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية تقريرًا يتهم الولايات المتحدة بالاستمرار في تقويض النظام الدولي، المبني على القواعد وانتهاك تلك القواعد.

وفي مقالها، أشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بنظام عالمي قائم على القواعد، ويعبر عن رغبة البلاد في تحقيق نظام عالمي يعتمد على القواعد بدلاً من القوة المطلقة، ورغم جاذبية هذه الفكرة، إلا أن تصرفات الولايات المتحدة تقوض أجزاء حيوية من النظام العالمي.

ووفقًا لما ذكره كاتب المقال، تم تأكيد هذه الانتهاكات بوضوح من قبل واشنطن خلال الأسبوعين السابقين.

واستشهد الكاتب، على سبيل المثال، بفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما يتعارض مع قواعد التجارة الدولية، كما هددت بفرض عقوبات بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

بالإضافة إلى ذلك، ذُكر في المقال أن الردود على التصريحات الأمريكية بشأن النظام العالمي العادل في أجزاء متعددة من العالم كانت ساخرة.