«8 الصبح» يحتفي بعيد الإذاعة المصرية.. بدأت من وكالة البلح

احتفى برنامج «8 الصبح»، المعروض على قناة «دي إم سي»، بعيد الإذاعة المصرية، حيث عرض تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «أسرار الإذاعة المصرية بعد 90 عاما.. بدأت من وكالة البلح وأم كلثوم غنت وقتها مقابل 25 جنيها».

وذكر التقرير: «هنا القاهرة.. ليست مجرد كلمتان، ولكن جملة فرضت شهرتها على أجيال وأجيال ارتبطت أذنهم بالإذاعة، عبارة قالها المذيع المصري أحمد سالم، منذ 90 عاما، وقت انطلاق بث الإذاعة المصرية، لم تكن فقط جملة افتتاحية، لكنها استطاعت أن تضم سلسلة أسرار قاهرة المعز».

وتابع: «في يوم 31 مايو 1934 الساعة 5 ونصف مساء، خرج علينا المذيع أحمد سالم بالعبارة الشهيرة هنا القاهرة، وبعدها تابعنا آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، وبعدها عشنا واتسلطنا من صوت الست أم كلثوم، والتي غنت وقتها مقابل 25 جنيها».

وتابع: «قصة طويلة وراء انطلاق الإذاعة المصرية، بدأت من وكالة البلح، ففي عام 1927 قرر حبشي جرجس إنشاء أول إذاعة مصرية إذاعة أهلية، ووقتها اعتمد على مخلفات الحرب العالمية الأولى التي وجدها في وكالة البلح، وبعد عامين كان السبق في صناعة أول إذاعة مصرية إذاعة أهلية تحت شعار صنع في مصر».