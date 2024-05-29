بعد استشهاده.. تفاصيل رسالة الطفل يامن الفلسطيني للفنان صبري فواز

أطنان من المتفجرات والذخيرة، كفيلة أن تقضي على آلاف من البشر، وتهزم عزيمتهم إلى الأبد، ولا يزال الشعب الفلسطيني يعطي لشعوب العالم كلها درسا في الدفاع عن أرضه، ورغم هذه المعاناة لم تُقتل مشاعر وبراءة الأطفال، وما فعله الطفل «يامن» الذي أعلن الفنان صبري فواز استشهاده اليوم، هي أكبر دليل على هذا الأمر.

من هو «يامن»؟

لا يحتاج الفن إلى جواز سفر، أو لتذكرة طيران ليسافر من بلد إلى آخر، ويترك أثرا في القلوب، وهذا ما حدث مع «يامن» الذي تأثر بصبري فواز وقت الحرب بسبب مسلسل «وبينا ميعاد»، وأعلن ذلك عبر صفحته على فيسبوك «يامن صبي فلسطيني من غزة، بيحب التمثيل ومشترك في فريق المسرح بمدرسته، أصابته هجمات الاحتلال الغاشمة إصابة أدت لبتر أطرافه، ويعالج الآن ومن ضمن برنامج العلاج، التأهيل النفسي أهل الخير اللي بيعالجوه هو وغيره من المصابين، بيطلبوا من كل واحد يكتب الحاجات اللي يحب يتفرج عليها في أوقات المشاهدة، وده كان طلبه، باقي حلقات وبيننا ميعاد، كل أعمال عمي صبري فواز، حتى لو بيمثل لحاله».

هدية من «يامن»

حالة من الحب، نشأت بين هذا الطفل المسكين وبين صبري فواز، تعلق قلبه به من خلال الشاشة، وفي رد فعل تلقائية بعدما علم أن ما كتبه عنه قد علم به، قرر أن يرسل له هدية، مع جواب إلى فنانه المفضل، ليفاجئه صبري فواز برد فعله على الهدية عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك «صديقي الحبيب يامن ياسين أبو هواشمة، وصلتني رسالتك الجميلة وهديتك الغالية، أنا اتصورت مع الرسالة والكوفية الهدية، عشان اطمنك انهم وصلوا، ربنا يتم شفاك على خير، ونتقابل ونمثل سوا».

نهاية حزينة

خبر حزين للغاية، أعلنه صبري فواز عبر صفحته على الفيسبوك، وهو استشهاد الطفل الفلسطيني «يامن»، الذي تعلق به بسبب حبه له، بسبب دوره في مسلسل «وبينا ميعاد»، ولم يعلق «فواز» عل هذا الحدث الصعب سوى بكلمات قليلة قائلاً «يامن استشهد في الهجمة البربرية الأخيرة على رفح».