تحديث جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال نهاية التعاملات

أعلنت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 30-5-2024 خلال نهاية التعاملات، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.18 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 47.28 جنيه للبيع، محققًا قيمة تراجع بلغت 4 قروش مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه

تستعرض «الوطن» سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد تراجعه الآن في البنوك، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية على المنصات الإلكترونية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 47.19 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس عند 47.25 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 للبيع، مقارنة مع 47.33 جنيه للشراء و47.43 للبيع.

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، 47.25 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.