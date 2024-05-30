الدولار يسجل أعلى مستوياته عالميا مقابل العملات الرئيسية.. قفز بنسبة 0.5٪

يستمر مؤشر الدولار في الارتفاع خلال الأسبوعين الماضيين مقابل أسعار العملات الرئيسية، ليستقر عند 105 نقاط، اليوم، بعد أن قفز بنسبة 0.5٪ في الجلسة السابقة، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط ضعف الطلب على مزاد السندات الأخير وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

البنك المركزي يفكر في رفع أسعار الفائدة

واقترح أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن البنك المركزي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ارتفع التضخم، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أيضًا أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت بشكل غير متوقع في شهر مايو الجاري، بينما يتطلع المستثمرون إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المرتقب يوم الجمعة.

شهر ديسمبر المقبل هو البداية المحتملة لدورة التيسير النقدي

وتتوقع الأسواق الآن أن شهر ديسمبر المقبل هو البداية المحتملة لدورة التيسير النقدي، بعد وقت طويل من التوقعات السابقة لخفض سعر الفائدة، ومن الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار عالميا

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.87 نقطة بنهاية هذا الربع من العام، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 106.32 نقطة خلال 12 شهرًا.