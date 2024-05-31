ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. صيغة مستحبة وآداب يجب مراعاتها

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ من الأسئلة الشائعة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ تكثُر الأقاويل في هذا الشأن، وقد اختلف كثير من العلماء على الصيغة أو التسمية المطلوبة أو المأخوذة من السنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهل قولها فرض أم سنة.

ماذا يقال عند ذبح الأضحية

قال عبدالعزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إنّه يُفضل التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، بقول «بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا مني، اللهم عني وعن أهلي، اللهم تقبله مني كما تقبلته من نبي الله إبراهيم».

وأوضح الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لـ«الوطن»، أن مسألة ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ أنها عند بعض العلماء واجبة، لكن بعض العلماء قالوا إنها سنة مؤكدة.

صيغة التسمية عند الذبح

ذكرت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه يسن ويستحب قول: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك هذا عني، إني وجهت وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفًا، وما أمنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك».

وأضافت الإفتاء في ردها على السؤال الوارد إليها بشأن «ماذا نقول عند ذبح الأضحية»، أنّ «للأضحية ثوابا كبيرا عند الله عزوجل، وذلك لتساؤل بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ ليرد النبي الكريم: سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنةٌ» قالوا: فالصوف يا رسول الله، قال: بكل شعرة من الصوف حسنةٌ» رواه ابن ماجه.

آداب ذبح الأضحية

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف، إلى أنه للأضحية آدابا ينبغي مراعاتها، أبرزها: «التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة، وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع».