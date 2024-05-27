«الضرائب» تطالب الممولين بالتعامل مع الشركات المسجلة بـ«الفاتورة الإلكترونية»

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ ليتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة؛ لأنه لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

الالتزام بالتسجيل على المنظومة

وقالت إنّ مصلحة الضرائب المصرية أحالت الشركات غير الملتزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة، وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، حتى لا تتخذ إجراءات قانونية ضدهم.

إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية

وأوضحت أنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية المهمة في إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي، ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

وأشارت إلى أنّه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها.