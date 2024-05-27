رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الضرائب» تطالب الممولين بالتعامل مع الشركات المسجلة بـ«الفاتورة الإلكترونية»

كتب:

محمد سيف
10:07 ص | الإثنين 27 مايو 2024
مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ ليتمكنوا من إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة؛ لأنه لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

الالتزام بالتسجيل على المنظومة

وقالت إنّ مصلحة الضرائب المصرية أحالت الشركات غير الملتزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وطالبت الممولين الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة، وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، حتى لا تتخذ إجراءات قانونية ضدهم.

إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية

وأوضحت أنّ منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية المهمة في إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي، ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

وأشارت إلى أنّه أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها.

اقرأ المزيد:

خبير اقتصادي: ميكنة الضرائب العقارية سلاح قوي لمواجهة التهرب وزيادة الإيرادات

«الضرائب»: 30 يوما مهلة لأصحاب العقارات المؤجرة لإخطار المصلحة

«المالية» تطلق منصة إلكترونية متطورة لمنظومة الضرائب العقارية

«خبراء الضرائب»: نؤيد تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير

«الضرائب» تدعم الممولين فنيا لتسهيل استخدام منظومة الإيصال الإلكتروني

«الضرائب» تحذر أصحاب الشركات من إصدار فواتير وهمية: العقوبة تصل إلى الحبس
بقلم محمد سيف