سعر طن الحديد اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر.. بكم الآن؟

يشهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 31-5-2024 في مصر حالة من الاستقرار بالمصانع والشركات المختلفة، بعدما شهدت أسعار الحديد على مدار تعاملات أمس الخميس حالة من الانخفاض، حيث يُعد الحديد أحد السلع الأساسية يتابعها قطاع كبير من المواطنين والتجار بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 39 ألفا و718 جنيهًا للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك.

سعر حديد عز

في حين سجل حديد عز اليوم الجمعة 41 ألفا و422 جنيهًا للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم الجمعة عالميًا

واستعرضت بوابة الأسعار أيضًا متوسط سعر الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، والتي جاءت كالتالي:

- حديد التسليح: 523 دولارًا للطن.

- البليت: 498 دولارًا للطن.

- الحديد الخام: 117 دولارًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم

وسجل سعر الأسمنت اليوم الجمعة 2252 جنيهًا للطن الواحد من الأسمنت الرمادي، وهو سعر البيع للمستهلك.