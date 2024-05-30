تراجع جديد في سعر طن الحديد بالمصانع والأسواق

أعلنت شركات ومصانع الحديد، عن تراجع سعر طن الحديد اليوم الخميس 30-5-2024، إذ سجل نحو 38 ألفًا و700 جنيه للمستهلك محققًا قيمة تراجع بلغت 300 جنيه للطن ويشمل سعر البيع هامش الربح لتجار التجزئة وتكلفة النقل وذلك وفق آخر تحديث معلن من قبل المصانع والشركات.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تنشر سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث صادر عن المنصات الرسمية للشركات والمصانع وكذلك بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع سعر حديد عز

تراجع سعر حديد عز اليوم الخميس 30-5-2024، بقيمة 300 جنيه للطن إذ سجل نحو 41 ألفًا و400 جنيه، للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

- تراجع سعر حديد السويس للصلب وسجل نحو 40 ألفًا و500 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد بشاي وسجل نحو 40 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد المراكبي نحو وسجل 38 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد مصر ستيل وسجل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد الجيوشي للصلب وسجل نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد المصريين اليوم في مصر سجل نحو 41 ألفًا و5004 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و550 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع بلغت 300 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

- كما بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و300 جنيه للطن من المُستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وسجّل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و450 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.