كيفية التقديم والمشاركة في مبادرة «قدوة تك» لتوعية وتمكين المرأة

في إطار تمكين المرأة في عصر التحول الرقمى تفتح وزارة الشباب والرياضة باب التقديم في مبادرة «قدوة تك»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث يتم تنفيذ ندوات خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل بمحافظة أسوان.

تهدف مبادرة قدوة تك، وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى نشر ثقافة التحول الرقمي والتوعية بأهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا.

مبادرة قدوة تك لنشر الوعي بين النساء

وتتضمن مبادرة قدوة تك تنفيذ ندوات توعيه لنشر الوعي الرقمي بين النساء صاحبات الأعمال الحرفية والخدمية، حول سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تسويق وترويج منتجاتهن والارتقاء بأعمالهن، وذلك في إطار جهود مبادرة قدوة تك من خلال مساراتها التدريبية فى التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، والمهارات الرقمية المتقدمة ومسار انتاج المحتوى الرقمي المرئي.

كيفية التقديم والمشاركة في المبادرة

وعلى الراغبين في التقديم والمشاركة في مبادرة قدوة تك يرجي الدخول على هذا الرابط وتسجيل البيانات، التي تشمل الاسم ثلاثي والمؤهل الدراسي والسن والمدينة أو المركز ورقم الموبايل ومجموعة من الأسئلة التي يجب أن تجيب عليها.