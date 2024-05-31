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مراسل «القاهرة الإخبارية»: موقف اليونان يتحول تدريجيا لدعم فلسطين وحل الدولتين

كتب:

محمد عزالدين
11:54 ص | الجمعة 31 مايو 2024
عبد الستار بركات

عبد الستار بركات

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أثينا، إن موقف اليونان يتحول بالتدريج ليكون أكثر إيجابية ودعما لفلسطين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد مجددا ضرورة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وتوصيل المساعدات للمواطنين المحاصرين في غزة.

اليونان تدعم حل الدولتين

وأضاف «بركات»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح جديد»، الذي يقدمه الإعلاميين مارينا المصري وفادي غالي، أن اليونان تقول إنها مع حل الدولتين، وأنه لا حل سياسي إلا مع هذا الحل الذي يجعل الدولتين تعيشان بأمن وسلام -جنبا إلى جنب- على حدود 1967.

مظاهرات دعم فلسطين مستمرة في اليونان

ولفت إلى أن البرلمان اليوناني في ديسمبر 2015 صوت -بالإجماع- على الاعتراف بدولة فلسطين، والأيام المقبلة ستشهد تطورات كثيرة جدا، مشيرا إلى التظاهرات الداعمة لفلسطين والشعب الفلسطيني وقضية الشرق الأوسط ما زالت مستمرة في اليونان، وربما تكاد يوميا في معظم أنحاء اليونان والجزر اليونانية والأقاليم المختلفة والجامعات، الكل يدعم فلسطين والمحاصرين في غزة.

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