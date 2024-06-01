تفاصيل وظائف عمال إنتاج في الإسماعيلية.. مرتب يبدأ من 6000 جنيه

يحرص جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، على توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة والمتنوعة، إذ أعلن وظائف خالية في أحد مصانع الأثاث بالمنطقة الحرة، للعمل في وظيفة عمال إنتاج.

وأوضح التفاصيل كافة الخاصة بوظائف عمال الإنتاج في أحد مصانع الأثاث بالمنطقة الحرة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، وكيفية التقديم لتلك الوظائف، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف عمال إنتاج

- أنّ يكون المتقدمين لوظائف عمال إنتاج في المنطقة الحرة من الذكور فقط.

- لا يشترط الحصول على مؤهل دراسي.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عامًا.

حقوق ومميزات الوظائف

- يمنح المصنع للعاملين به مرتبا يبدأ من 6000 جنيه.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- يوفر المصنع للعاملين به بدل مواصلات.

يقبل المصنع طلاب الثانوي الفني الصناعي قسم النجارة، ويكون التدريب بنظام مكافأة مادية شهرية 2700 جنيه، كما يوفر لهم بدل مواصلات، وعلى الراغبين في التقديم للوظائف، التوجه إلى المركز التكنولوجي بجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة الجديدة.