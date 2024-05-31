وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف خالية في عدد من المدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح في إحدى شركات التوصيل السريع الشهيرة، وتحرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لتكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، التفاصيل كافة الخاصة بالوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة، التي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الملتقى التوظيفي ليتم تنظيمه في مقر الشركة بعمارة رقم 27 شارع 10 ميدان المحطة، بالقرب من محطة مترو المعادي، على أنّ يكون يوم الأحد المقبل، من الساعة 1 مساءً إلى 4 مساءً.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين راتبا أساسيا مجزيا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا واجتماعيا.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية.

- توفر الشركة للموظفين فرصا للترقي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أنّ يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال المخازن والسوبر ماركت.

- أن يكون لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- أماكن العمل تكون بفروع الشيخ زايد والرحاب ومدينتي.