«مصر للطيران» تسير 22 رحلة جوية غدا لنقل الحجاج المصريين والأفارقة

أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، استمرار الجسر الجوي الذي تُسيّره الشركة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، غدًا، بواقع 22 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، من 11 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار جدة، و5 رحلات من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة من مطار القاهرة إلى مطار الطائف، و3 رحلات من مطار كوناكري الغيني إلى المدينة المنورة ورحلتين من مطار باماكو المالي إلى مطار المدينة المنورة.

الحجاج الذين ستنقلهم مصر للطيران غدا

وأضافت الشركة، في بيان صحفى اليوم، أنّ الـ22 رحلة جوية التي ستسيرها مصر للطيران اليوم إلى الأراضي المقدسة ستنقل من خلالهم حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وتضامن الوادي الجديد، وجنوب سيناء والمينا وحجاج قرعة الفيوم والوادى الجديد والشرقية وجنوب وشمال سيناء والقاهرة وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج دولتي غينيا ومالي.

17 رحلة جوية اليوم للسعودية

وأوضحت مصر للطيران، أنّ الشركة تُسير اليوم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عدد 17 رحلة جوية؛ لنقل عدد من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى بعثة وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي وحجاج مالي وغينيا.