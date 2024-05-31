«مصر للطيران» تقيم احتفالية لتوديع الحجاج المصريين الاثنين المقبل

تنظم شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، احتفالية لتوديع عدد من الحجاج المصريين المسافرين لأداء مناسك الحج لهذا العام، الاثنين المقبل.

وتقدم الشركة عددًا من الهدايا التذكارية لبعض من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية المسافرين خلال هذا اليوم، وتشمل تلك الهدايا، تقديم تذاكر طيران مجانية لأكبر الحجاج سنا المسافرين على متن تلك الرحلات، فضلا عن قسائم للوزن الزائد لعدد من الحجاج، كما ستقدم وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الهدايا العينية لبعض حجاج الجمعيات الأهلية.

تقليد سنوي من «مصر للطيران»

ووفقًا لمصدر بشركة مصر للطيران، فإن تلك الاحتفالية تُقام بشكل دوري كل عام مع انطلاق رحلات الحج التي تنقلها الشركة، لافتا إلى أن احتفالية هذا العام سيحضرها كل من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

17 رحلة جوية لنقل الحجاج اليوم

وفي ذات السياق، أعلنت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، أنها ستسير اليوم عدد 17 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتي غينيا ومالي.