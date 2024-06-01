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إياد نصار: لا أحب الشخصيات الأحادية.. والممثل مرآة المجتمع

كتب:

أميرة عزالدين
02:36 ص | السبت 01 يونيو 2024
إياد نصار مع محررة الوطن

إياد نصار مع محررة الوطن

أكد الفنان إياد نصار أنه يحب المغامرة في اختيار أدواره الفنية بالدراما والسينما لأنه يفضل الشخصيات المركبة التي تستفزه فنيًا وتجعله يجمع أدواته استعدادا لها، وليس الأحادية الثابتة.

إياد نصار والشخصيات الفنية

وأوضح إياد نصار لـ«الوطن» أن الممثل دائمًا ما يكون وجهة نظره للأشياء والأشخاص بشكل مختلف عن الجمهور، والتي تكون بمثابة الأشعة التي تخترق الشخصيات التي يقابلها في حياته ويفهم من خلالها مبرراتهم وتفاصيلهم ليكون لديه في ذاكرته نماذج متعددة من أرض الواقع يستعين بها في الوقت المناسب ليكون مرآة للمجتمع، لافتًا إلى أنه يحب التنوع في شخصياته حتي وإن تشابهت في الخطوط العريضة مثل الشخصيات السامة أو ما يطلق عليها «توكسيك».

آخر أعمال إياد نصار

ويستعد الفنان إياد نصار لطرح فيلمه الجديد ولاد رزق 3، في موسم أفلام عيد الأضحي الذي يٌعد الأضخم انتاجيًا لهذه السلسلة من أفلام ولاد رزق، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من بينهم أحمد عز، آسر ياسين، كريم عبد العزيز، كريم قاسم، عمرو يوسف، وآخرين من اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

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