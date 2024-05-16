مواعيد قطارات التالجو والـVIP الإضافية في عيد الأضحي 2024

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024، بتقديم خدمات جديدة للتسهيل على المواطنين من مستقلي القطارات في السفر، حيث قامت الهيئة بتشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10-6-2024 إلى 28-6-2024، لتوفير الراحة والأمان للركاب.

وخلال التقرير التالي تستعرض الوطن مواعيد تشغيل قطارات التالجو والـVIP خلال عيد الأضحى 2024، والتي تأتي على النحو التالي:

قطارات التالجو من القاهرة إلى الأقصر والعودة

- قطار رقم 2040 تالجو، القاهرة - الأقصر، يقوم الساعة 08:40 مساء من القاهرة ويصل الأقصر الساعة 05:10 صباحاً، ويعمل خلال الفترة من 10-6-2024 وحتي 27-6-2024.

- قطار رقم 2041 تالجو، الأقصر- القاهرة، يقوم الساعة 08:30 صباحاً من الأقصر ويصل القاهرة الساعة 05:25 مساء، ويعمل خلال الفترة يعمل من 11-6-2024 وحتي 28-6-2024.

قطارات الـVIP من القاهرة إلى أسوان والعودة

- قطار رقم 1940 VIP، القاهرة - أسوان، يقوم الساعة 09:50 مساء من محطة القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً، ويعمل في الفترة من 10-6-2024 حتي 27-6-2024.

- قطار رقم 19410 VIP، أسوان - القاهرة، يقوم الساعة 10:30 مساء من أسوان ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً، ويعمل خلال الفترة من 11-6-2024، حتي 28-6-2024.

- قطار رقم 1946 VIP، القاهرة - أسوان يقوم الساعة 05:00 مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً، ويعمل يوم 14-6 -2024 فقط.

- قطار رقم 1947 VIP، أسوان - القاهرة، يقوم الساعة 12:50 صباحاً من أسوان ويصل القاهرة الساعة 03:00 مساء، ويعمل يوم 20-6-2024 فقط.

تسهيلات مقدمة من السكة الحديد في الأعياد

وجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ الإجراءات التالية للتسهيل على المواطنين في عيد الأضحى 2024.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر وتشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز ومنع السوق السوداء.

- تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة.

- التأكيد على نظافة القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفر على الخطوط المقررة لها.

طرق حجز تذاكر قطارات العيد

وتوفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر 5 طرق لحجز تذاكر القطارات وهي كالتالي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكترونىمن خلال موقع الحجز https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home

3- تطبيق سكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf

والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902

4- مكاتب الحجز بالهيئات والنقابات الحكومية.

5- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال فوري وخالص.