«النقل»: إجراء تعاملات التخزين والتعبئة في ميناء أكتوبر بالجنيه المصري

قالت وزارة النقل، إن جميع الإجراءات الجمركية في ميناء أكتوبر الجاف، من شحن إلى فحص وتخزين وتعبئة وتفريغ، تتم بالجنيه المصري، موضحة توالي استقباله للواردات والصادرات المتجهة من وإلى المواني البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.

وأوضحت وزارة النقل، أن الميناء يسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ويمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويساهم في منع تكدس المواني البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة ويتميز باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة.

ولفتت إلى أنه يوجد بالميناء مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، ويتيح تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين.

يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن المواني البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

مزايا ميناء أكتوبر الجاف

وكشفت أن الميناء يتميز بالعديد من الأمور وهي كالتالي:

- تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين.

- يتم الإفراج عن البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.

- تخفيف الضغط على المواني البحرية.

- توفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

- تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها.

- زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية.

- تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق.

- تقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

- توفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.