هل يجوز حبس الزوجين معا إذا ارتكبا جنحة؟.. محام يوضح

حدد القانون ضوابط حبس الزوج والزوجة الذين لديهم أطفال، إذا ما ارتكبا جنحة ما، فهل يمكن في هذه الحالة حبس الزوج والزوجة معا؟ للإجابة على هذا السؤال: تواصلت الوطن مع أحمد جمال المحامي، لبيان مدى إمكانية حبس كل من الزوجين من عدمه.

يمكن تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين دون الآخر

قال أحمد جمال المحامي، إنه وفقاً لنص المادة 488 من قانون العقوبات يمكن إذا حُكم على الزوج والزوجة في قضية لايجاوز الحكم فيها سنة، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يُفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا حاضنين لأطفال أقل من 15 سنة.

دفع كفالة من المتهمين لضمان عودتهم

وأضاف «جمال» أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة، وإقرار بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.