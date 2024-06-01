سعر طن الحديد الاستثماري يتراجع 300 جنيه للمستهلك

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم السبت 1-6-2024، نحو 38 ألفًا و300 جنيه للمستهلك، محققًا قيمة تراجع بلغت 300 جنيه للطن، ويشمل سعر البيع هامش الربح لتجار التجزئة، وتكلفة النقل، وذلك وفق آخر تحديث معلن من قبل المصانع والشركات.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تنشر سعر طن الحديد الاستثماري اليوم في مصر، وفق آخر تحديث صادر عن المنصات الرسمية للشركات والمصانع، وكذلك بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع سعر حديد عز

- تراجع سعر حديد عز اليوم السبت 1-6-2024 بقيمة 200 جنيه للطن، إذ سجل نحو 41 ألفًا و300 جنيه، للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

- كما تراجع سعر حديد السويس للصلب وسجل نحو 40 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد بشاي، وسجل نحو 40 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد المراكبي نحو وسجل 38 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد مصر ستيل وسجل نحو 38 ألفًا و150 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد الجيوشي للصلب وسجل نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- تراجع سعر حديد المصريين اليوم في مصر سجل نحو 41 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع بلغت 300 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

- وسجل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- كما بلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 40 ألفًا و200 جنيه للطن من المُستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.