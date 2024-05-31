انخفاض كبير في أسعار الحديد بالأسواق اليوم.. كم يسجل الطن الآن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 31-5-2024، حالة من الانخفاض الكبير في سعر الطن الواحد في أبرز الشركات والمصانع.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر عقب التراجع، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 38000 جنيه للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 1718 جنيها في الطن.

سعر حديد عز

في حين سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 10110 جنيهات للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 1312 جنيها في الطن.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية كالتالي:

- متوسط سعر البليت: 498 دولارًا للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 523 دولارًا للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 117 دولارًا للطن.