السكة الحديد تقرر إيقاف تشغيل بعض قطارات الوجهين البحري والقبلي لضعف مشغوليتها

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب المسافات الطويلة والقصيرة مؤقتا لضعف مشغوليتها، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 31 من شهر مايو، أيام الجمع والعطلات الرسمية، للوجهين البحري والقبلي.

وأكدت على قطاعي المسافات القصيرة «تشغيل ومبيعات وتسويق وخدمة عملاء» والصيانة والدعم الفني بالجنوبية والإدارات المركزية لشئون المنطقة الجنوبية الاستعداد لذلك.

أولًا: إيقاف تشغيل «قطارات المسافات الطويلة» وهي:

- إيقاف قطاري 1190 / 1191 على خط القاهرة / منوف وبالعكس.

- إيقاف قطارات 14 / 17 و2/31 و1904 / 919 على خط الإسكندرية / القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطاري 948/949 على خط المنصورة / القاهرة وبالعكس.

ثانيًا: إيقاف تشغيل «قطارات المسافات القصيرة» وهي:

- إيقاف قطاري 226 / 231 على خط الزقازيق / طنطا وبالعكس.- إيقاف قطاري 254 / 257 على خط الزقازيق / بنها وبالعكس.

- إيقاف قطاري 4403 / 4404 على خط فاقوس / السماعنة وبالعكس.

- إيقاف قطارات 320 / 321 و328/327 على خط شبين القناطر / القاهرة وبالعكس.

- إيقاف قطاري 1115/1114 على خط طنطا / بورسعيد وبالعكس.

- إيقاف قطاري 4406 / 4407 على خط السماعنة / أبوكبير وبالعكس.

- إيقاف قطاري 197 / 194 على خط الزقازيق / الصالحية وبالعكس.

- إيقاف قطاري 4201 / 4204 على خط البصيلى / مطوبس / القصابي وبالعكس. - إيقاف قطاري 791 / 784 على خط البصيلي / المعمورة وبالعكس.

- إيقاف قطارات 101 / 104 و100/ 103 و109 / 112 على خط الإسماعيلية / السويس وبالعكس.

- إيقاف قطارات 4224 / 4227 و652 / 653 على خط محرم بك / الحمام وبالعكس.

- إيقاف قطاري 632 / 633 على خط البصيلى / مطوبس / دسوق وبالعكس.

- إيقاف قطاري 732 / 735 على خط سوهاج / نجع حمادى وبالعكس.

- إيقاف قطاري 1022 / 1023 على خط السد العالى / أسوان وبالعكس.

- إيقاف قطار 707 ركاب أسيوط / المنيا.

- إيقاف قطار 712 ركاب المنيا / أسيوط وذلك اليوم السابق للجمعة أو العطلة.

- إيقاف قطاري 718 / 723 على خط أسيوط / سوهاج وبالعكس.

- إيقاف قطارات 131 / 136 و150 / 145 على خط الواسطى / الفيوم وبالعكس.

- قطارات 745/746/744 خط «الأقصر - نجع حمادي» والعكس.

- قطارات 752/755/751 خط «الأقصر - إدفو» والعكس.

- قطارات 1024/1025/1028/1029 خط «أسوان - السد العالي» والعكس.