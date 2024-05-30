«السكة الحديد» تقرر إيقاف تشغيل بعض قطارات الوجه القبلي مؤقتا

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف تشغيل بعض قطارات الركاب المسافات القصيرة مؤقتا لضعف مشغوليتها، وذلك اعتباراً من غد الجمعة 31 من شهر مايو، أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وشددت الهيئة، على قطاع المسافات القصيرة «تشغيل ومبيعات وتسويق وخدمة عملاء» والصيانة والدعم الفني والإدارات المركزية لشئون المنطقة الجنوبي، الاستعداد لذلك.

إيقاف تشغيل قطارات

ترصد «الوطن»، في التقرير التالي، بيانات القطارات التي تقرر إيقاف تشغيلها، وهي كالآتي:

-قطارات 745/746/744 خط «الأقصر - نجع حمادي» والعكس.

-قطارات 752/755/751 خط «الأقصر - إدفو» والعكس.

-قطارات 1024/1025/1028/1029 خط «أسوان - السد العالي» والعكس.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن محاور التطوير والإنجازات التي تتم بكافة القطاعات خلال الآونة الأخيرة، تتمثل في صفقات الجرارات والعربات الجديدة لتدعيم أسطول الوحدات المتحركة، وكذلك تحديث نظم الإشارات وتطوير المحطات وإنشاء محطات جديدة، على سبيل المثال محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.

وأكدت الهيئة، على أن كل ذلك أثر إيجابياً على انتظام وسلامة مسير القطارات، بهدف لتقديم أفضل خدمة للركاب، موضحة أن جميع أعمال التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.