«القومية للأنفاق»: تقدم أعمال تنفيذ محطة السخنة للقطار الكهربائي السريع

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تقدم أعمال تنفيذ محطة السخنة، ضمن محطات القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، التي تُنفذ للمرة الأولى في مصر، موضحة انتهاء الوزارة من تنفيذ المسار بين ميناء السخنة الذي يُجري تطويره أيضاً ومحطة السخنة.

وانتهت الهيئة من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة بداية من منسوب الشارع ثم الغرف الفنية والصريف، وجميع المكاتب المتخصصة، إذ تتكون المحطة من أكثر من طابق، وستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

القطار الكهربائي السريع

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق في أعمال التشطيبات النهائية للمحطة، والتي يتم تنفيذها بسواعد مصرية أصيلة، ووفق الهيئة، فإن «سواعد مصرية لا تعرف المستحيل رجال الهيئة القومية للأنفاق يواصلون الليل بالنهار لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وإحداث نقلة نوعية فى منظومة النقل في مصر بمشروع القطار السريع».

وأشارت إلى أن الدكتور المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق تفقد مركز التفتيش والاختبار بمدينة فيلدنرات ألمانيا للقطار الكهربائي السريع، وأجرى اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع «فيلارو» أول قطار عالي السرعة يعمل ضمن شبكة السكك الحديدية الكهربائية في مصر.