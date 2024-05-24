«سيمنز الألمانية»: شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل تقدما كبيرا في النقل المصري

أكدت شركة سيمنز الألمانية، المسئولة عن القطار الكهربائي السريع، أن قيادات وزارة النقل، اختبروا تجارب التشغيل للقطار ومركز التحقق من الصحة في ويجبيرغ - ويلدنراث، ألمانيا.

شبكة السكك الحديدية

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن قيادات الوزارة اختبروا قيادة فيلارو، أول قطار فائق السرعة يعمل ضمن شبكة السكك الحديدية المصرية الكهربائية، واستكشفوا مميزاتها وتكنولوجياتها وإجراءات السلامة، مصممة خصيصاً لاحتياجات مصر.

ونوهت الشركة، بأن شبكة السكك الحديدية هذه تُعد تقدمًا ملحوظًا للنقل المصري، وتعد بالسفر الآمن والفعال للملايين بينما تعزز النمو الاقتصادي أيضًا.

تقدم أعمال تنفيذ المشروع

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع وضمنها محطة العدوة بالخط الثاني من الشبكة «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل» بطول 1100 كيلو متر، موضحة أن الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية.

وأوضحت أنها تعمل على خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، والربط بين المناطق السياحية، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية وأخيراً تسهم في خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.