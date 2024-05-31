خالد يوسف: يوسف شاهين مخرج لن يتكرر في السينما المصرية

قال المخرج خالد يوسف، إنه استمد ثقافته السينمائية من أستاذه المخرج العالمي يوسف شاهين.

يوسف شاهين تتلمذ على يد المخرج نيازي مصطفى

وأضاف «يوسف»، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» على تليفزيون الحياة، أن يوسف شاهين تتلمذ على يد المخرج نيازي مصطفى، موضحا أن نيازي مصطفى أشاد بيوسف شاهين في أحد الأفلام التي كانت من بطولة أحمد مظهر.

وأكد «يوسف» أن «نيازي» انبهر من إخراج يوسف شاهين لمشهد استقلال أحمد مظهر للحصان وتحريك الكاميرا معه دون أن تهتز ولو لثانية واحدة لم يشاهده من قبل إلا من خلال كاميرا يوسف شاهين، مشيرا إلى أن يوسف شاهين لن يتكرر في السينما المصرية فهو واحد من أعظم المخرجين ويمتلك أدواته وسحره الخاص مع الكاميرا.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.