المطرب مسلم وخطيبته السابقة يعيدان نشر صورهما.. والجمهور: «رجعتوا لبعض؟»

أعاد الثنائي المطرب مسلم، وخطيبته السابقة يارا تامر، نشر صورهما، في عدد من التدوينات عبر حسابهما على «إنستجرام».

وأعاد المطرب مسلم نشر الصور التي كانت بينهما وحذفها في وقت سابق، أو أرشفها بعد إعلانه خبر الانفصال، فيما عادت يارا ونشرت صور جديدة لهما، وكُتب عليها كلمات حب وغزل للمطرب مسلم.

يأتي ذلك بعدما أعلن مسلم منذ شهرين وتحديدًا في مارس الماضي، فسخ خطوبتة، بعد 18 يومًا فقط من الخطوبة التي احتفل بها يوم 29 فبراير الماضي، فيما جاءت هذه الخطبة بعد طلاقه بشهرين فقط من زوجته السابقة ميكا البغدادي، كما سبق وأعلن في شهر ديسمبر 2023 الماضي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».