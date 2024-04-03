القصة الكاملة لخطوبة المطرب مسلم.. عمرها 18 يوما ثم فراق قبل العودة المفاجئة

حالة من الجدل أثارها الفنان مسلم خلال شهر فبراير الماضي، بعد الاحتفال بخطبته عقب شهرين فقط من انفصاله عن زوجته الأولى، ووالدة ابنه ميكا البغدادي، إذ أثار حفل الخطبة الذي حضره العديد من المشاهير، العديد من التساؤلات حول توقيت الخطبة، خاصة أن الانفصال لم يمر عليه فترات طويلة.

ولم يمر كثيرًا على الخطبة، إلا وأعلن الفنان مسلم انفصاله عن خطيبته يارا تامر، وذلك بعد 18 يومًا من الاحتفال قبل عودتهما مُجددًا دون إعلان رسمي.

إعلان الخطوبة

وأعلن المطرب مسلم عن خطوبته، على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى يارا تامر، بعد شهرين من طلاقه لزوجته السابقة ميكا البغدادي، إذ أقام حفلًا كبير بقصر البارون، حضره العديد من المشاهير.

فسخ الخطوبة بعد 18 يوم

ولم يمر سوى 18 يومًا فقط على الخطوبة، التي احتفل بها يوم 29 فبراير الماضي، إلا وأعلن «مسلم» انفصاله عن خطيبته، عبر استوري عبر إنستجرام قال فيها: «خلصت يا جماعة»، فضلًا عن حذفه جميع الصور التي تجمعهما، وصور الخطوبة من على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

ومن جهتها، كتبت يارا تامر، حينها : «الحمد لله إن كل حاجة بانت بدري.. جت بسيطة».

عودة المطرب مسلم لخطيبته.. «خوفنا من التريند»

وخلال الساعات القليلة الماضية، وأثناء ظهوره مع الإعلامية أميرة بدر، أعلن المطرب مسلم، أنَه عاد من جديد لخطيبته، بعد فترة قصيرة من فسخ الخطبة ولكن دون أن يعلنا: «رجعنا لبعض لكن ما محبناش نقول، علشان الناس هتفتكر إننا عاوزين تريند، خاصة إنّها حاجة مش حلوة قدام الناس إننا نفسخ الخطوبة بعد 18 يوم»

وعن سبب فسخ الخطبة، أكّد «مسلم» أنَّه السبب، قائلًا: «الغلط كان من عندي أنا الأول، اتقمصت وزعلت في موقف، لكن في عز ما أنا غلطان هي صالحتني».