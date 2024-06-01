بعد بدء تشغيلها.. المواعيد الكاملة لقطارات «القاهرة - مرسى مطروح»

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل مجموعة جديدة من القطارات، ما بين محطتي القاهرة ومرسى مطروح، بمناسبة فصل الصيف، مؤكدة أن القطارات مجهزة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، ومتاح الحجز بأكثر من طريقة، منها الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، المواعيد الكاملة لقطارات «القاهرة - مرسى مطروح» بمناسبة بدء تشغيلها، وفق ما أعلنت عنه الهيئة، وهي كالآتي:

قطارات يبدأ تشغيلها اليوم

قطار 939/940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»:

- يتم تشغيل القطار يوميًا.

- يقوم القطار من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا.

- يصل القطار إلى محطة مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً.

قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»:

- يتم تشغيل القطار يوميًا.

- يقوم القطار من القاهرة الساعة 11:15 مساءً.

- يصل القطار إلى مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحًا.

تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»:

- يتم تشغيل القطار يوميًا.

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً.

- يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا.

تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية»:

- يتم تشغيل القطار يوميًا.

- يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا.

- يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا.

تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة»:

- يتم تشغيل القطار يوميًا.

- يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

قطارات يبدأ تشغيلها اعتبارًا من الغد

تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»:

- يتم تشغيل القطار يوميًا.

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً.

- يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

قطارات يبدأ تشغيلها اعتبارًا من 15 يونيو

تشغيل قطار 773/772 نوم «القاهرة - مرسى مطروح»:

- يتم تشغيله أيام «السبت - الاثنين - الأربعاء».

- يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً.

- يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

قطارات يبدأ تشغيلها اعتبارًا من 16 يونيو

تشغيل قطار 775/774 نوم «مرسى مطروح - القاهرة»:

- يتم التشغيل أيام «الأحد - الثلاثاء - الخميس».

- يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً.

- يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

تشغيل قطار 773/772 مكيف أسباني «القاهرة - مرسى مطروح»:

- يتم تشغيل القطار أيام «الأحد - الثلاثاء - الخميس».

- يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً.

- يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحًا

قطارات يبدأ تشغيلها اعتبارًا من يوم 17 يونيو

تشغيل قطار 775/774 مكيف أسباني «مرسى مطروح - القاهرة»:

- يتم تشغيل القطار أيام «الاثنين - الأربعاء - الجمعة».

- يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً.

- يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.