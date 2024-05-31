«حالة خاصة» الأفضل بحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما.. وتكريم خاص لـ هاني شنودة

حصل مسلسل حالة خاصة الذي عرض على منصة وواتش إت، على جائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، كما حصل بطل المسلسل طه الدسوقي على جائزة التميز.

وظهر طه الدسوقي بالكوفية الفلسطينية، خلال تسلمه الجائزة في الحفل المقام حالياً في أحد فنادق القاهرة.

تكريم الموسيقار هاني شنودة

كما جرى تكريم الموسيقار هاني شنودة بجائزة التميز عن نفس المسلسل، وقال في كلمته: «كنت فاكر إن الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان أبقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين وأحضر العمل ده لأن إحنا كان فرقة بتعمل أغاني بجد».

ومن جانبه، قال وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة راديو إنرجي، إن القوى الناعمة المصرية كانت ولازالت من أهم القوى على مستوى الوطن العربي.

وتابع: «شرف لينا إننا في مصر يوجد لدينا هذا الكم الكبير من التنوع الدرامي وهذا الإنتاج الكبير وبهذه الجودة»، موضحا: «رغم صعوبات الإنتاج لتقديم منتج يليق بالمشاهد المصري والعربي مازال المنتج المصري هو الأفضل على مستوى الوطن العربي».

وأكمل: «هذا ليس حفل بل تكريم خاص لأنه لا يصح الاحتفال في ظل ظروف ماتمر به فلسطين عيب علينا ولكننا نكرم مجهود الجميع سنظل ندعم القضية الفلسطينية».

وكان كأس إنرجي للدراما شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت ما بين الاجتماعي، والكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل «حالة خاصة» ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوقي، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي.