طه دسوقي وهبة عبدالغني يدعمان فلسطين في حفل توزيع جوائز «إنرجي»

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز «إنرجي» المقام الآن في أحد فنادق الجيزة، وكان من بينهم الفنان طه دسوقي وهبة عبدالغني.

ظهر طه دسوقي بالكوفية الفلسطينية، للتعبير عن دعمه للشعب الفلسطيني بعد أحداث رفح الأخيرة.

وظهرت هبة عبد الغني بـ«بلوزة» مأخوذة من شكل الكوفية الفلسطينية، فيما قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حبينا ندعم بطريقتنا حتى ولو بشكل بسيط، علشان نعبر عن رأينا وقلبنا مع إخواتنا في فلسطين».