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طه دسوقي وهبة عبدالغني يدعمان فلسطين في حفل توزيع جوائز «إنرجي»

كتب:

بسمة شطا
10:36 م | الجمعة 31 مايو 2024
هبة عبد الغني

هبة عبد الغني

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز «إنرجي» المقام الآن في أحد فنادق الجيزة، وكان من بينهم الفنان طه دسوقي وهبة عبدالغني.

ظهر طه دسوقي بالكوفية الفلسطينية، للتعبير عن دعمه للشعب الفلسطيني بعد أحداث رفح الأخيرة.

وظهرت هبة عبد الغني بـ«بلوزة» مأخوذة من شكل الكوفية الفلسطينية، فيما قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حبينا ندعم بطريقتنا حتى ولو بشكل بسيط، علشان نعبر عن رأينا وقلبنا مع إخواتنا في فلسطين».

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بقلم بسمة شطا