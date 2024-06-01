تخصصات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024.. اعرفها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نوعية وتخصصات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024، موضحة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم، وحتى 10 من شهر يونيو الجاري، مؤكدة أن مميزات هذه النوعية من المدارس هي العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل وتوفير تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

- معلم كهرباء عملي

- مدير أكاديمي

- مسؤول تقييم وامتحانات

- أخصائي اجتماعي

- مسؤول شؤون عاملين

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم لغة إنجليزية

- معلم دراسات اجتماعية

- معلم it لغة إنجليزية

- معلم إلكترونيات شبكات ومعلومات

- معلم اتصالات

- معلم رسم فني وأتوكاد

- معلم تربية موسيقية

- أمين توريدات

مدرسة إيجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم لغة عربية

- معلم رياضيات

- معلم فيزياء

- معلم تشكل معادن نظري وعملي

- معلم دراسات اجتماعية

- أمين توريدات

المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية

- معلم حاسب آلي

- معلم لغة عربية ودين

- معلم لغة إنجليزية

- معلم لغة روسية

- معلم تربية وطنية

- معلم رياضيات إنجليزي

- معلم دراسات اجتاعية

- معلم كيمياء باللغة الإنجليزية

- معلم فيزياء باللغة الإنجليزية

- معلم تربية رياضية

- معلم كهرباء عملي ونظري

- معلم إلكترونيات عملي ونظري

- معلم لحام

- أخصائي نفسي

-أخصائي اجتماعي

- أمين مكتبة

- أمين توريدات

- مسؤول مكتب تشغيل

- مسؤول تقييم وامتحانات

- مسؤول جودة

- مسؤول شئون طلاب

-مسئول شئون عاملين

-مدير أكاديمي

مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم فيزياء وكيمياء

- معلم دراسات اجتماعية

- مسؤول شئون طلاب

- مسؤول تقييم وامتحانات

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

- معلم لغة عربية ودين

- معلم لغة إنجليزية

- معلم تربية رياضية

- معلم رياضيات

- معلم كهرباء ونظري وعملي