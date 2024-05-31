متى موعد عيد الأضحى 2024؟.. اعرف على الاحتمالات والتواريخ المتوقعة

عيد الأضحى فرصة للتقرب إلى الله من خلال الأضحية، ويحرص المسلمون على الاستعداد لهذا العيد بشراء الأضاحي، وتجهيز الملابس الجديدة، وتحضير الأطعمة التقليدية، كما أنه مناسبة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية من خلال الزيارات وتبادل التهاني، وينشغل الكثيرون بسؤال عن متى يوم عيد الأضحى 2024؟ حيث تختلف الأقاويل بأنه قد يكون يوم الأحد أو الاثنين، إلا أن ذلك في الأساس يعتمد على رؤية الهلال، وتحديد بداية شهر ذي الحجة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

متى يوم عيد الاضحى 2024

وحول الحديث عن متى يوم عيد الاضحى 2024، فإنه يعتمد تحديد موعد عيد الأضحى على رؤية الهلال لتحديد بداية شهر ذي الحجة، وهناك احتمالان لتوقيت عيد الأضحى لعام 2024، بناءً على عدد أيام شهر ذو القعدة:

- الحالة الأولى: إذا كان عدد أيام شهر ذو القعدة 30 يومًا

أول أيام شهر ذو الحجة: السبت، 8 يونيو 2024

وقفة يوم عرفة: الأحد، 16 يونيو 2024

أول أيام عيد الأضحى: الاثنين، 17 يونيو 2024

الحالة الثانية: إذا كان عدد أيام شهر ذو القعدة 29 يومًا

أول أيام شهر ذو الحجة: الجمعة، 7 يونيو 2024

وقفة يوم عرفة: السبت، 15 يونيو 2024

أول أيام عيد الأضحى: الأحد، 16 يونيو 2024

دور الإفتاء في تحديد موعد عيد الأضحى

يتم تحديد موعد عيد الأضحى بدقة من خلال استطلاع الهلال، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستستطلع هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة، والذي يوافق ميلاديًا 6 يونيو 2024، وبعد رؤية الهلال، سيتم تحديد غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي موعد عيد الأضحى بشكل رسمي.