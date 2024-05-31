10 نصائح عند شراء اللحوم في عيد الأضحى.. اعرفها وحافظ على صحتك

تحرص مديريات الطب البيطري على ذبح الأضاحي في المجازر المخصصة لذلك في عيد الأضحى، وذلك لضمان سلامة الأضحية، والحفاظ على النظافة العامة، ولذلك سيتم فتحها أمام المواطنين مجانا في هذه المناسبة.

أهمية ذبح الأضاحي في المجازر

وأوضحت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أهمية ذبح الأضاحي بالمجازر، وهي كالتالي:

- توفير لحوم سليمة خالية من الأمراض وصالحة للاستهلاك الآدمي.

- فحص الحيوان ظاهريا قبل الذبح للتحقق من مطابقة للشروط من حيث السن والوزن.

- ذبح الحيوانات بصورة مناسبة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في «التسمية واستقبال القبلة».

- عدم ذبح الحيوان المريض أو المحموم «مصاب بارتفاع درجة الحرارة»، لأن اللحوم في هذه الحالة تكون وسطًا مناسبًا لنمو البكتيريا بسبب قلة الإدماء أثناء الذبح.

- الكشف عن بقايا الأدوية أو المضادات الحيوية الموجودة في جسم الحيوان إذا تم ذبحه قبل مرور فترة السحب، والتي تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.

- منع الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان عن طريق اللحوم مثل الديدان الشريطية والسل والبروسيلا وغيرها من الأمراض.

- الحفاظ على البيئة بالتعامل السليم مع مخلفات الذبح.

نصائح عند شراء اللحوم

وقدمت مديرية الطب البيطري 10 نصائح عند شراء اللحوم:

1- لا تشتر اللحوم من مصدر غير معلوم، ومن الضروري شرائها من جزار موثوق فيه.

2- يجب أن تكون مختومة، ومذبوحة في المجازر الحكومية.

3- عدم شراء اللحوم المقطعة أو غير المتجانسة في الشكل أو في اللون.

4- لون اللحوم السليمة يكون ورديًا، ولون الدهن أبيض ناصع كما هو في الجاموس والضأن، ومائل للاصفرار كما هو في البقري، أما الفاسدة يكون لونها داكن.

5- اللحوم السليمة متماسكة وملمسها طبيعي، على عكس اللحوم الفاسدة غير متماسكة، فعند الضغط عليها بالأصبع تترك علامة واضحة، وملمسها الزج وظهور كثيف لمياه مخلوطة بالدم.

6- اللحوم السليمة رائحتها مقبولة أما اللحوم الفاسدة رائحتها كريهة وغير محببة.

7- تجنب شراء اللحوم المفرومة الجاهزة إلا من أماكن موثوق بها أو اشترى اللحوم وافرمها بنفسك.

8- الابتعاد عن شراء الوجبات السريعة التي تحتوى على لحوم.

9- يمكن اختبار اللحوم بتدفئة السكين علي النار وقطع شريحة صغيرة، فإذا تغيرت الرائحة إلي الأسوأ وكانت كريهة ومختلفة عن الرائحة المعتادة فإنها تكون لحوماً غير صالحة.

10- يمكن اختبار اللحمة من خلال قطع جزء بسيط ووضعه في كمية من المياه فإذا تلوثت المياه بالدم كان اللحم فاسد.