الصحة العالمية لـ«الوطن»: نشعر بالقلق من ارتفاع نسبة الاكتئاب في العالم

كشفت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أنّ نحو 3.8% من سكان العالم يعانون من الاكتئاب، بما في ذلك 5% من البالغين «4% بين الرجال و6% بين النساء»، و5.7% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

الاكتئاب أكثر شيوعًا بنسبة 50% بين النساء

وقالت «هاريس» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ نحو 280 مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب، ويعد أكثر شيوعًا بنسبة 50% بين النساء منه بين الرجال، وفي جميع أنحاء العالم، تعاني أكثر من 10% من النساء الحوامل اللاتي أنجبن حديثًا من الاكتئاب.

نسب علاج الأمراض النفسية

وعلي الرغم من وجود علاجات معروفة وفعالة للاضطرابات النفسية، فإن أكثر من 75% من الأشخاص في البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يتلقون أي علاج للأمراض النفسية، وتشمل العوائق التي تحول دون الرعاية الفعالة نقص الاستثمار في رعاية الصحة العقلية، ونقص مقدمي الرعاية الصحية المدربين، والوصم الاجتماعي المرتبط بالاضطرابات النفسية، حسب «هاريس».

معدلات الاكتئاب والقلق في العالم

وأكدت متحدثة «الصحة العالمية»، أنّ المنظمة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق، وأيضًا بسبب نقص العلاج والرعاية للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب، وتحاول المنظمة تسليط الضوء علي خطة عمل للصحة النفسية «2013- 2030»، وعلى الخطوات المطلوبة لتوفير التدخلات والتحركات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، بما فيها الاكتئاب والقلق.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ الاكتئاب والانتحار من بين الحالات ذات الأولوية التي يغطيها برنامج العمل، الخاص بسد فجوة الصحة العقلية «mhGAP» التابع للمنظمة، ويهدف إلى مساعدة البلاد على زيادة الخدمات المقدمة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية، واضطرابات ناتجة عن تعاطي المخدرات.