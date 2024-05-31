مروان موسى يدعم فلسطين في أولى حفلاته بعد عودته من هولندا

نجاح لافت حققه نجم الراب مروان موسى بحفله في زد بارك، والذي أقيم مساء أمس وسط حضور جماهيري كامل العدد، بعد عودته من حفله في أوتريخت بهولندا.

حفل كامل العدد

شارك عزيز مرقة في الحفل، والذي بدأ الغناء لما يقرب 40 دقيقة، ثم بدأ مروان موسى فقرته الغنائية وسط تفاعل جماهيري كبير، كما شاركه الغناء صديقه نجم الراب عفروتو وأشعلوا حماس الجمهور بمجموعة أغاني أبرزها «برازيلي وأسمر»، وغنت معه أيضا صديقته «نورين» لتكمل مفاجآت الحفل بمشاركة أصدقاء مروان، وخلال غناء أغنية «بطل العالم» صاحب مروان مجموعة من الأطفال على المسرح للغناء معه، وحملت الحفلة عنوان «عودة بطل العالم».

مروان موسى يدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن الرابر مروان موسى عاد من هولندا بعد إحياء حفل ضخم هناك بحضور جماهيري كبير، ليستكمل مسيرة حفلاته الغنائية الناجحة، والتي رفع خلالها علم فلسطين وارتدى الكوفية الفلسطينية، وأعلن دعمه للقضية الفلسطينية.