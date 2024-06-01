الفنان جيانكارلو إسبوزيتو ينضم إلى فيلم «Captain America: Brave New World»

انضم الممثل جيانكارلو إسبوزيتو، المرشح لجائزة إيمي، إلى عالم مارفل السينمائي، إذ أنه من المقرر أن يظهر في فيلم «Captain America: Brave New World»، الذي سيُعرض في دور العرض العام المقبل، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

لا يزال دور إسبوزيتو في فيلم «Captain America: Brave New World» طي الكتمان، على الرغم من وصفه بأنه سيجسد دور الشر خلال أحداث الفيلم، الذي تم تحديد موعد 14 فبراير 2025 لطرحه في السينما.

وكشف الممثل في وقت سابق، عن انضمامه إلى عالم مارفل السينمائي، خلال حلقة نقاش في CCXP في البرازيل، ونفى وقتها تكهنات المعجبين بأنه سيلعب دور البروفيسور «X» في نسخة من سلسلة أفلام «X-Men»، قائلا: «لقد رأينا إصدارات مختلفة من البروفيسور إكس، ألا ترغبون في رؤيتي ألعب شخصية أصلية وجديدة ومتجددة في أحد أفلام مارفل؟ لذا، تذكروا كلماتي: هذا سيحدث في وقت أقرب مما تعتقدون».

تفاصيل فيلم Captain America: Brave New World

يعود أنتوني ماكي بدور سام ويلسون، كابتن أمريكا الجديد، بعد ما تم كشف الستار عن المشاهد الأولى من الفيلم في مؤتمر CinemaCon في أبريل، تُظهر اللقطات ويلسون وهو ينقذ، هاريسون فورد، من مجموعة من القتلة الذين تعرضوا لغسيل دماغ، الفيلم من إخراج يوليوس أونا، ويشارك في بطولة الفيلم داني راميريز، وشيرا هاس، وليف تايلر، وتيم بليك نيلسون، وروزا سالازار.

كان من المقرر في الأصل إصداره في 26 يوليو 2024، ولكن تم تأجيله إلى 14 فبراير 2025 في جولة من إعادة الجدولة بعد انتهاء إضراب نقابة الممثلين في هوليوود.