«مارفل» تحقق الإيرادات الأضعف في افتتاحيات أفلامها.. 47 مليون دولار خلال 3 أيام

يواصل فيلم «The Marvels» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، حيث حقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية 47 مليون دولار خلال 3 أيام في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر الافتتاحية هي الأضعف في تاريخ عالم مارفل السينمائي، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

حقق فيلم «The Marvels» في أول أيامه بالسينمات 21.5 مليون دولار، وتراجعت الإيرادات في اليوم الثاني بنسبة 28% محققا 15.3 مليون دولار، أما مع اليوم الثالث تواصل التراجع بنسبة 33% محققا 10.2 مليون دولار.

وعلى المستوى العالمي حقق الفيلم إيرادات بلغت 41.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم 88.5 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «The Marvels»

فيلم «The Marvels» يعتبر الجزء الثاني من فيلم «Captain Marvel» الذي طرح في 2019، وهو من إخراج نيا داكوستا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم بري لارسون، وتيونا باريس، وإيمان فيلاني بالإضافة إلى صامويل إل جاكسون.