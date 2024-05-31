قبل عيد الأضحى.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31-5-2025 للمستهلك

أعلنت شعبة القصابين عن تراجع أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 31-5-2024، بقيمة 20 جنيهًا للكيلو إذ سجل سعر اللحوم الحمراء البقري نحو 325 جنيهًا للكيلو مٌقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 345 جنيهًا للكيلو، ويأتي تراجع الأسعار بالتزامن مع عيد الأضحى وكثرة المعروض من الأبقار والجاموس من أجل الأضاحي.

سعر اللحوم البلدي

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الجمعة 31-5-2024، وفق المٌعلن من شعبة القصابين، على النحو التالي:

- سجلت أسعار اللحوم البلدي نحو 325 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 300 لـ400 جنيه.

- تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 290 لـ300 جنيه.

- حقق سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 350 جنيها.

- سعر اللحوم البتلو بين 320 حتى 450 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 350 حتى 410 جنيهات.

- سعر اللحوم المفروم البلدي بين 240 حتى 260 جنيها للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ320 جنيها للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري بين 280 حتى 310 جنيهات للكيلو.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيها للمفروم.

وسجل سعر مفروم الكندوز بـ230 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ300 جنيه.