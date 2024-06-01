بنك ناصر يرفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّ البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية التي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص، ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويُسدد في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

وأكدت «القباج» أنّ البنك يقدم خدمات مصرفية عديدة ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء ومساعدتهم في التغلب على كثير من العقبات بما يتناسب مع احتياجاتهم كافة وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويلات المختلفة.

تمويل برنامج مستورة

وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أنّ التمويلات في «ناصر» تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا إضافة إلى تمويل برنامج «مستورة» الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، ويستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي مما يكون له أثراً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.

والجدير بالذكر، أنّ تلك التمويلات تؤدي تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علمًا بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتى يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقًا لاحتياجاته.

شروط منح التمويل

وعن شروط منح التمويل، أكد أنّ السن لا تقل عن 21 سنة ولا تزيد على 70 عاما، عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عامًا بشرط وجود ضامن، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.