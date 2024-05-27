فرصة ربح 9 آلاف جنيه شهريا من بنك ناصر لمدة 3 سنوات.. التفاصيل الكاملة

شهدت فروع بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إقبالاً متزايداً من العملاء على الشهادة الادخارية التي طرحها البنك خلال الفترة الأخيرة، والتي يصل العائد الشهري لها إلى أكثر من 9 آلاف جنيه يوفرها البنك للمواطنين.

ووفق مصدر مسؤول بالبنك، لـ«الوطن»، يحرص البنك على تقديم باقة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تلائم احتياجات مختلف العملاء، خاصة مع خطته للفترة المقبلة للتوسع في استقطاب عملاء جدد، موضحاً أن الشهادة الادخارية التي توفر عائدا شهريا أكثر من 9 آلاف جنيه شهدت إقبالاً متزايداً بمختلف الفروع.

حدد المصدر قيمة شراء الشهادة للحصول على الربح الشهري، سابق الذكر، وهو 500 ألف جنيه، موضحاً أن العائد الشهري 22% لمدة 3 سنوات، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع الفروع بضرورة توفير جميع التيسيرات للمواطنين وتوضيح مزايا الشهادة.

عائد شهري 9 آلاف جنيه

ولحساب كيفية الحصول على مبلغ 9 آلاف جنيه شهرياً، وضح المصدر، أنه عند شراء شهادة ادخارية بقيمة 500 ألف جنيه، يتم ضرب القيمة في الفائدة الشهرية للشهادة وهي 22%، ثم قسمة الناتج على 12 شهرا، ويكون الناتج النهائي تحديدا 9 آلاف و166 جنيها.

باقات متنوعة من الخدمات المصرفية

يُذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، أكد حرصه على تقديم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل الآتي:

- منتجات التجزئة

- القروض الشخصية

- قروض السيارات

- جميع أنواع الودائع

وأكد البنك، أن ذلك يتم طبقا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم بهدف تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة، كما يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء.