فتح فروع بنك ناصر استثنائيا السبت المقبل لصرف معاشات يونيو

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت المقبل، معلنة فتح جميع فروع البنك المنتشرة بكل ربوع الجمهورية والتي بلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائي يوم السبت المقبل.

صرف معاشات شهر يونيه 2024

وأكدت وزيرة التضامن، في بيان لها، منذ قيل، إن قرار فتح فروع بنك ناصر استثنائيا يوم السبت المقبل لصرف معاشات شهر يونيه 2024، يأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فوري، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

تغذية ماكينات الصراف الآلي لصرف المعاشات

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك للأعمال المصرفية والاستثمار، أنه جرى إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات.