هدى الإتربي عن مشاركتها في مهرجان كان: «فنانين مصر مش قليلين»

عبّرت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان، خلال الأيام الماضية، حيث ظهرت على الريد كاربت في الأيام الأولى للمهرجان.

كواليس مشاركة هدى الإتربي في مهرجان كان

وقالت «هدى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها كانت سعيدة للغاية بمشاركتها في دورة هذا العام من مهرجان كان، مؤكدة أن مشاركة عدد من الفنانين المصريين في «كان» دليل على تميز الفن المصري، «دا أكبر دليل على إن فناني مصر مش قليلين، وتأثيرهم كبير على مستوى العالم كله، وكانوا وجهة مشرفة لمصر في المهرجان».

مشاركة فنانين مصريين في مهرجان كان

يذكر أن هناك عدد من الفنانين المصريين شاركوا في الدورة 77 من مهرجان كان، بينهم يسرا وياسمين صبري وهنا الزاهد ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين.