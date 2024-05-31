عارضة أزياء تقاضي مهرجان «كان» وتطلب تعويضا ماليا.. ما السبب؟

نجاح كبير وملحوظ حققه مهرجان كان السينمائي 2024، الذي أُقيم في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، ورغم التنظيم الشديد الذي ظهر في الفعاليات، كشفت إحدى عارضات الأزياء عن تعرضها لمعاملة سيئة من قبل حارسة أمن، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية وطالبت بتعويض مالي.. فماذا حدث؟

عارضة أزياء تقاضي مهرجان «كان»

وفقًا لِما ورد على موقع «العربية» فقد رفعت عارضة الأزياء الأوكرانية سوا بونتيسكا، دعوى قضائية ضد مهرجان كان السينمائي، زاعمة أنها تعرضت للاعتداء الجسدي من قبل حارسة أمن في أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «مارسيلو ميو».

ووصفت «بونتيسكا» ما حدث في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قائلة إنها تعرضت للتقييد العنيف من قبل حارسة الأمن في أثناء محاولتها الدخول إلى قصر المهرجانات، وأنها شعرت بالخوف عندما حاصرتها الحارسة ودفعتها إلى الداخل لمنع أي شخص من رؤية ما يحدث، ثم طردتها من الباب الخلفي.

المطالبة بتعويض مالي

وأشارت «بونتيسكا» إلى أنها شاركت مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع «تيك توك» يُظهر الحارسة وهي تحاول جرها، مما أدى إلى اصطدام ركبتيها بالأرض، مُطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف يورو (حوالي 108 ألف دولار) من مهرجان كان، متهمة إياه بالاعتداء الجسدي والتسبب لها في «صدمة نفسية».

وختمت عارضة الأزياء الأوكرانية تصريحاتها قائلة: «لطالما حلمت بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي، لكنني شعرت بالصدمة من وقاحة الحارسة واستخدامها القوة المفرطة، خاصةً وأنني واجهت معاملة راقية من قبل باقي أفراد الأمن».