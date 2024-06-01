«التعليم» تعلن رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وعبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات، خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو الجاري.

التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنّ سن التقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، وجار تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإلكتروني عبر الرابط.

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، أوضحت أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويجري تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.