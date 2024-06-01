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مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى إلى محافظات وجه قبلي

كتب:

بسمة عبدالستار
11:04 ص | السبت 01 يونيو 2024
سكك حديد مصر

سكك حديد مصر

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، في حجز التذاكر للجمهور المسافر إلى الوجه القبلي بمناسبة قرب عيد الأضحي المبارك 1445، كما يتم الحجز غدًا الأحد، للأشخاص الراغبين في السفر إلى محافظات الوجه القبلي.

مواعيد حجز تذاكر السفر للوجه القبلي

وتعلن الهيئة عن مواعيد حجز تذاكر السفر بداية من الساعة الـ8.00 صباحًا خلال عطلة عيد الأضحي المبارك، وذلك وفق الجدول التالي: 

للأشخاص الذين يرغبون في السفر يوم 15 يونيو 2024، عليهم التوجه اليوم 1 من الشهر نفسه للحجز أو الحجز عبر الطرق التي أعلنت عنها الهيئة.

للأشخاص الذين يرغبون في السفر يوم 16 يونيو 2024، عليهم التوجه اليوم 2 من الشهر نفسه للحجز أو الحجز عبر الطرق التي أعلنت عنها الهيئة.

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بقلم بسمة عبدالستار